Гройсман о рынке земли: Без широкого обсуждения ничего не будет

Кабинет министров Украины не будет принимать каких-либо решений по функционированию рынка земли в Украине без широкого обсуждения моделей создания и развития такого рынка.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на обвинения ряда парламентариев в том, что правительство намерено открыть прямую продажу земли в Украине.

«Без широкого обсуждения ничего не будет», - сказал глава правительства.

При этом он напомнил, что моделей создания и развития рынка земли существует множество, однако все они должны быть изучены и максимально приближены к потребностям Украины.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.