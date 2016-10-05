Минагрополитики не желает работать с аграриями по нормализации налогообложения – Скоцик

Об этом в комментарии на радио «Вести» сказал глава Аграрной партии Виталий Скоцик, комментируя результаты встречи с руководством парламента 4 октября.

После принятия резолюции Всеукраинской забастовки аграриев в парламенте состоялась встреча Скоцика со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. В ней также приняли участие руководители парламентских комитетов, представители фракций и Минагрополитики.

Лидер аграриев проинформировал председателя ВРУ о трех главных требованиях забастовки, высказанных в резолюции. Это возвращение системы налогообложения аграриев, которая действовала до 2015 года, и принятие законопроекта №3851-1, который возобновляет действие специального режима налогообложения НДС для агропроизводителей.

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Также авторы резолюции требуют продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до того времени, когда будет полностью сформирована законодательная база для земельной реформы.

По словам Скоцика, председатель ВР поддержал требования бастующих. В частности, рассмотрение законопроекта №3851-1, который возобновляет действие специального режима налогообложения НДС для агропроизводителей, может состояться уже на этой неделе.

В то же время он подчеркнул, что позиция Минагрополитики не является конструктивной и идет вразрез с мнением аграриев и спикера парламента.

«Позиция Минагрополитики меня неприятно поразила. Заместитель министра заявил на встрече, что возвращение к системе налогообложения, которая эффективно работала 17 лет, не имеет смысла. Зато министерство отстаивает схему дотаций, которую чиновники планируют распределять в ручном режиме», - добавил лидер Аграрной партии.

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Напомним, 4 октября под Верховной Радой и во всех регионах состоялся Всеукраинский аграрный забастовку «Вернем деньги селу – накормим страну!» Участники забастовки приняли резолюцию с требованиями, которую обсудили с председателем Рады и направили президенту и премьер-министру.

Чтобы привлечь внимание народных депутатов, во время акции перед парламентом забастовщики провели флешмоб: из больших тюков сена выложили цифры №3851-1 – номер законопроекта, принятия которого они считают крайне необходимым.