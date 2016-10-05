Гройсман рассказал, до каких пор будет действовать мораторий на продажу земли в Украине

Мораторий на продажу земли в Украине, действующий в Украине на протяжении 15 лет, будет действовать в Украине до тех пор, пока Верховная Рада Украины не примет соответствующее решение по функционированию земельного рынка.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Мораторий на продажу земель в Украине действует до тех пор, пока парламент не примет решение об обороте земель, - сказал Гройсман. - Но мы никогда не позволим выбрать такую модель, которая повредила бы собственникам земли и украинцам».

Ранее Гройсман отмечал, что Кабмин также не будет принимать каких-либо решений по рынку земли до тех пор, пока в стране не пройдет широкая дискуссия по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Вместе с тем эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу земель сельхозназначения. Одни считают, что мораторий создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.