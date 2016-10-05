В УНИАН проходит круглый стол относительно проблем национального виноградарства и виноделия (прямая трансляция)

Вопрос: какой должна быть политика государства в деле поддержки виноградарства и виноделия; какой мировой опыт и технологии могут быть использованы Украиной; проблемы отрасли: как сегодня живут и выживают производители винограда и виноделы; готовы ли украинцы перейти на употребление произведенных в стране натуральных вин.

Участники: директор ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Вячеслав Пономарев; генеральный директор Украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром» Владимир Кучеренко; президент "Украинского бюро винограда и вина", основатель ТМ «Колонист» Иван Плачков; основатель ТМ «V. Petrov» (первое в Украине органическое вино) Валерий Петров, заместитель начальника отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Департамента земледелия и технической политики в АПК министерства аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Пустовит; начальник отдела лицензирования управления лицензирования и организации контроля за оборотом подакцизных товаров департамента налогов и сборов юридических лиц ГФС Украины Галина Похила; народный депутат Украины Валентин Дидыч (комитет ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений); генеральный директор Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств Иван Слободяник.

Модератор круглого стола - руководитель Департамента экономических новостей УНИАН Юрий Куликов (вул. Крещатик, 4, конференц-зал).