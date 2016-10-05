Минагрополитики не желает работать с аграриями по нормализации налогообложения – эксперт

После принятия резолюции Всеукраинской забастовки аграриев в парламенте состоялась встреча председателя Аграрной партии Виталия Скоцика со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. В ней также приняли участие руководители парламентских комитетов, представители фракций и Минагрополитики.

Лидер аграриев проинформировал Председателя ВРУ о трех главных требованиях забастовки, высказанных в резолюции. Это возобновление системы налогообложения аграриев, действовавшей до 2015 года, и принятие законопроекта 3851-1, который восстанавливает действие специального режима налогообложения НДС для агропроизводителей. Также авторы резолюции требуют продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до тех пор, когда будет полностью сформирована законодательная база для земельной реформы.

По словам Виталия Скоцика, Председатель Верховной Рады поддержал требования забастовщиков. В частности, рассмотрение законопроекта 3851-1 может произойти уже на этой неделе. В то же время, позиция Минагрополитики не является конструктивной и идет вразрез с мнением аграриев и спикера парламента, - подчеркивает Виталий Скоцик.

«Позиция Минагрополитики меня неприятно поразила. Заместитель министра заявил на встрече, что возвращение к системе налогообложения, эффективно работавшей 17 лет, не имеет смысла. При этом министерство отстаивает схему дотаций, которые чиновники планируют распределять в ручном режиме», - добавил Виталий Скоцик.

Напомним, 4 октября под Верховной Радой и во всех регионах состоялась Всеукраинская забастовка аграриев «Вернем деньги селу - накормим страну!» Участники забастовки приняли резолюцию с требованиями, которую обсудили с Председателем Верховной Рады и направили Президенту Украины и Премьер-министру Украины.

Чтобы привлечь внимание народных депутатов, во время акции перед парламентом забастовщики провели флешмоб: из больших тюков сена выложили цифры 3851-1 - номер законопроекта, который сейчас крайне необходим, чтобы вывести экономику из пике.