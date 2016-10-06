Россия стала основным поставщиком бананов в Беларусь
10:00, 06 октября 2016Агро
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За весь 2015 год в Беларусь из РФ ввезли 19 тысяч тонн бананов на общую сумму $14 млн.
Российский импорт бананов составил 50% от всего импорта этих фруктов в республику / mirfactov.com
В первой половине 2016 года Россия экспортировала в Беларусь 17,3 тысячи тонны бананов на $13,2 млн, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета республики.
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Российский импорт бананов составил 50% от всего импорта этих фруктов в республику, уточняется в сообщении белорусской таможни.
За весь 2015 год в Беларусь из РФ ввезли 19 тысяч тонн бананов на общую сумму $14 млн, годом ранее – 24,4 тысячи тонн на $19 млн.
Напомним, в конце сентября сообщалось, что в прошлом году Беларусь экспортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в стране урожай.
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