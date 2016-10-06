Кабмин назначил нового и.о. главы Государственной зерновой корпорации

Кабинет министров Украины назначил новым временно исполняющим обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) заместителя главы этой компании Александра Григоровича.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении правительства №712-р от 5 октября 2016 года.

«Согласиться с предложением министра аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на заместителя председателя правления указанного общества Григоровича Александра Ивановича», - говорится в документе.

Ранее обязанности главы ГПЗКУ исполнял Борис Приходько.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия считает целесообразным проведение приватизации ГПЗКУ. Глава Минагропрода Тарас Кутовой неоднократно заявлял, что предложит Фонду государственного имущества проводить продажу крупных госкомпаний по частям. Сейчас ГПЗКУ находится в списке компаний, запрещенных к приватизации. Решение о выводе ее из этого списка должна принять Верховная Рада.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.