Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2018 года

Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года.

За принятие законопроекта №5123-1 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" за основу и в целом проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В документе отмечается, что срок действия моратория будет автоматически продлен до вступления в силу законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель. Отметим, что проект этого закона сейчас разрабатывается Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с другими ответственными ведомствами.

Представляя законопроект в ходе заседания Верховной Рады, сопредседатель Комитета парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко отметил, что предложенный срок продления моратория достаточный для того, чтобы парламент подготовил необходимые документы для усовершенствования нормативной базы в сфере земельных отношений.

"Законопроект 5123-1 предполагает перенесение даты снятия моратория на 1 год, до 1 января 2018 года, что будет достаточным, чтобы парламент завершил работу над земельной реформой", - сказал Бакуменко.

Принятый законопроект был зарегистрирован 6 октября группой депутатов от фракций "Радикальной партии Олега Ляшко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", "Блока Петра Порошенко" и депутатской группы "Воля народу".

Читайте такжеМораторий на куплю-продажу земли сдерживает инвестиции в экономику – Порошенко

На заседании парламент рассмотрел два альтернативных принятому законопроекту: №4727, авторами которого являются депутаты от фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" и который предусматривал продление моратория на 4 года, и законопроект Юлии Тимошенко (фракция "Батькивщина") №5123, предполагавший продление моратория на 5 лет и возможность для собственников паев продать свою землю государству, которое затем сможет передавать ее в аренду.

В ходе обсуждения законопроектов Ляшко отозвал предложенный его фракцией документ и призвал парламент поддержать законопроект о продлении моратория на 1 год, так как в нем закреплен компромисс большинства фракций.

"Если бы мы не достигли совместной согласованной позиции, не было бы никакого законопроекта, и с нового года началась бы вакханалия", - подчеркнул Ляшко.

В то же время, представляя свой законопроект, Тимошенко отметила, что другие законопроекты не ликвидируют риски, которые, по ее мнению, могут угрожать владельцам паев в случае внедрения полноценного механизма продажи прав аренды земли (эмфитевзиса), как это предлагает правительство. Тимошенко считает, что в этом случае земля пайщиков будет передаваться в субаренду на 50 лет без согласия владельцев паев.

"В нашем законопроекте поднимается вопрос моратория на эмфитевзис для того, чтобы прикрыть еще одну большую аферу, которая сейчас происходит… По сути, это отбор земли у пайщиков без продажи. Это называется эмфитевзис", - сказала Тимошенко.

Принимавший участие в обсуждении народный депутат от фракции "Объединения "Самопомич" Иван Мирошниченко в свою очередь отметил, что законопроект о продлении моратория – необходимая мера, чтобы дать парламенту возможность упорядочить земельное законодательство и улучшить условия работы собственников паев на своей земле.

"Этим гордиться нам не нужно. Потому что, продлевая мораторий, мы с вами не меняем ничего из того, что было сделано до этого момента. Не меняя правила игры, не меняя законодательную базу, мы не достигнем ничего… Мы поддерживаем данный законопроект, который консолидировал зал, для того, чтобы продлить мораторий на один год при условии, что мы за следующие шесть месяцев сможем наработать пакет законопроектов, который позволит сделать то, о чем сегодня говорили все выступающие. В первую очередь, это дать нашим людям, украинцам, собственникам быть в равных условиях с другими участниками, дать им деньги, дать им проекты, дать им поддержку, технику", - сказал Мирошниченко.

Как сообщал УНИАН, мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Минагропрод планирует в ближайшее время подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Рабочий вариант законопроекта предполагает продление запрета на куплю-продажу земли и внедрение механизма продажи прав ее аренды. При этом Верховная Рада в конце 2015 года обязала правительство подать этот законопроект еще в марте.