Индонезия расширила список разрешенной к ввозу украинской продукции

Индонезия расширила перечень разрешенной к ввозу украинской продукции до 16 типов, среди которых ягоды, овощи и зернобобовые, в то время как ранее Украина могла экспортировать в эту страну только яблоки и пшеницу, сообщил отдел по связям с общественностью Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Если до сих пор Украина имела право поставлять в Индонезию два типа свежей продукции растительного происхождения - пшеницу и яблоки, то теперь украинские производители могут ввозить в эту страну 16 типов. К вышеупомянутым пунктам добавились черешня, вишня, лук, чеснок, картофель, морковь, ячмень, кукуруза, рожь, ржаная и кукурузная мука, сорго, соя и желтый горох", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что именно эта продукция имеет наибольший потенциал на рынке Индонезии. Таким образом для украинских агрокомпаний созданы новые возможности выхода на перспективный рынок сбыта.

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Как сообщал УНИАН, в августе Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Министерство сельского хозяйства Индонезии подписали Меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова поставлять в Индонезию зерновые, крахмал, подсолнечное масло и другие продовольственные продукты и подчеркнул, что Украина также заинтересована в агропродукции индонезийского происхождения, начиная от пальмового масла и заканчивая кокосами.

По данным Минагропрода, внешнеторговый оборот сельхозпродукции между Украиной и Индонезией в первом полугодии 2016 года составил 200,7 млн долл. (5,8% внешнеторгового оборота Украины со всеми странами Азии). Экспорт в Индонезию украинской продукции составил 128,3 млн долл., импорт из Индонезии - 72,4 млн долл., сальдо составило 55,9 млн долл. По сравнению с первым полугодием прошлого года в стоимостном выражении экспорт вырос в 1,8 раза, а импорт увеличился на 35%.