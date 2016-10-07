Благодаря забастовке вопрос земли перешел в публичную плоскость - экономист

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик после голосования Верховной Рады за проект закона о внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель, которым на год продлен мораторий на продажу земли сельхозназначения до 1 января 2018 года.

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«Это промежуточный результат. Мы не дали украсть украинскую землю. Благодаря забастовке, организованной Аграрной партией, вопрос земли перешел в публичную плоскость. Теперь будет трудно спекулировать на теме продажи земли. Но это только начало», - отметил Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что необходимо использовать время моратория для разработки полного пакета законодательства, необходимого для запуска оборота земель сельхозназначения.

«Нельзя отдельно выделять вопрос продажи земли. Нужен полный пакет законодательства, регулирующего все аспекты обращения с землей. Мы будем наблюдать, что будут делать депутаты», - отметил Виталий Скоцик.

Он также сообщил, что в Аграрной партии сформирована экспертная группа, которая уже начала разработку всего необходимого пакета законодательства.

«Независимо от того, как будет работать правительство, мы разработаем весь пакет необходимых законопроектов. Время моратория должно быть использовано эффективно. Поэтому независимо от того, что подаст или не подаст правительство до 1 июля 2017 года, мы будем иметь полноценное предложение. Первым шагом к разработке этого пакета будет круглый стол на тему земельной реформы, который состоится 12 октября в Киеве», - сообщил Виталий Скоцик.

Подытоживая, лидер Аграрной партии подчеркнул, что реформу нужно проводить быстро, но без спешки.

«Земельную реформу нужно проводить быстро, но не поспешно, учитывая все возможные угрозы. Завершающим этапом реформы должен быть всеукраинский референдум. Люди должны сами решить судьбу украинской земли», - подытожил Виталий Скоцик.

Напомним, 4 октября в Киеве и на трассах возле крупных городов во всех регионах Украины состоялась предупредительная Всеукраинская забастовка аграриев «Вернем деньги селу - накормим страну!». В ней приняли участие тысячи людей и десятки единиц сельскохозяйственной техники. Одним из требований забастовки было продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Участники забастовки приняли резолюцию, в которой высказаны главные требования, которые власть должна выполнить, чтобы остановить падение производства и не допустить дальнейшего роста цен. Авторы резолюции также требовали продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до тех пор, пока не будет принят весь комплекс законов, необходимых для земельной реформы.

После принятия резолюции Всеукраинской забастовки аграриев в парламенте состоялась встреча председателя Аграрной партии Виталия Скоцика со спикером Верховной Рады Андреем Парубием. В ней также приняли участие руководители парламентских комитетов, представители фракций и Минагрополитики.

Резолюция также была передана Президенту Украины и Премьер-министру.