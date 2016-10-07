Минфин и Минагропрод провоцируют провал кредитной программы МВФ - экономист

Министр финансов Александр Данилюк вместе с Министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым провоцируют провал кредитной программы МВФ.

Об этом заявил экономист, председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

"Сегодня общая позиция Минфина и Минагропрода по окончательной отмене специального режима НДС и является самой большой угрозой для программы кредитования МВФ", - считает Виталий Скоцик.

Экономист подчеркнул, что главным требованием для получения кредита МВФ является сбалансированный бюджет.

"Бюджетный дефицит (разница между доходами и расходами) не должен превышать 3,7% от ВВП. Это главное требование МВФ при предоставлении кредитной линии Украине. Своими действиями Минагропрод и Минфин провоцируют повышение этого долга. Они забирают из отрасли около 20 млрд. грн. Это однозначно провоцирует спад в отрасли. Соответственно, падает общее производство. Например, если АПК упадет на 5%, то общий ВВП - примерно на 2%. Правительство не сможет собрать запланированных налоговых сборов. Увеличится государственный долг, который точно превысит запланированные 3,7% от ВВП. МВФ откажет в транше, потому что Украина не выполнит условий", - объясняет Виталий Скоцик.

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Председатель Аграрной партии также назвал мифическими "требования МВФ" в подаче украинских чиновников.

"Все меморандумы, которые подаются, исходят от украинской стороны. "Требования МВФ" - это способ прикрыть свою профнепригодность. Все, что разрушает экономику, можно списать на эти "требования". На самом деле есть одно реальное требование - это сохранение баланса бюджета", - сказал Виталий Скоцик.

Экономист также рассказал, как решить проблему постоянного бюджетного дефицита.

"Обеспечить положительный баланс бюджета можно, только стимулируя производство готовой продукции. Спецрежим НДС для аграриев в 1998 году был введен с той целью, чтобы производитель сырья получал средства тогда, когда он продаст свою продукцию перерабатывающему предприятию здесь, в Украине. Соответственно, на экспорт шло больше готовой продукции. Сегодняшняя же правительственная стратегия наращивания продажи сырья означает для нас потери примерно 1,5 миллиарда долларов в год. Мир вошел в длительный тренд падения цены на сырьевые продукты. Поэтому мы теряем, когда продаем сырье, когда уничтожаем условия, которые бы позволили наладить переработку", - отметил Виталий Скоцик.