Гройсман назвал условия для отмены моратория на продажу сельхозземель

Продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения является вполне допустимым решением в условиях, когда не разработано законодательство о функционировании рынка земли в стране, сказал журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе поездки по предприятиям Киевской области.

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Глава правительства подчеркнул, что в целом поиск модели функционирования рынка земли необходим. И такую модель, уверен премьер, можно найти в консолидации усилий и интересов власти, собственников земли и экспертов. Гройсман подчеркнул, что противостояний и политического пиара на теме земли быть не может.

«Мораторий в Украине действует до тех пор, пока не принят закон об обороте рынка земли. Но я уверен и в том, что Верховная Рада сделала свой шаг, который абсолютно нормальный, потому что мы понимаем, что на этом (вопросе земельной реформы - УНИАН) кто-то хотел делать много пиара. А это недопустимо. Нужно создать условия, провести консультации и определиться, какую модель рынка земель нужно внедрить, но путем консенсуса, а не противостояния», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. Вместе с тем, введение рынка земли является одним из ключевых условий сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом.