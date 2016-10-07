Порошенко упростил бизнес для мелких виноделов: отменил лицензию на торговлю за 500 тысяч

Президент Украины Петр Порошенко заявил о подписании закона об отмене для мелких производителей лицензии на оптовую торговлю вином из собственного сырья.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с виноделами Одесской области.

«Мы сделали первый и очень важный шаг - каждый год украинский производитель не будет больше обязан платить 500 тысяч за никому не нужную бумажку, потому что он (производитель - УНИАН) создает рабочие места, он прославляет Украину, он создает удивительный продукт. И сегодня в вашем присутствии я хотел бы подписать закон, освобождающий от этого бремени украинского производителя», - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко предложил установить 7 октября в Украине Днем винодела.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла закон, отменяющий для небольших производителей местных и плодово-ягодных вин из собственного сырья лицензию на оптовую продажу алкоголя, стоимость которой составляет 500 тыс. грн в год.

По мнению авторов законопроекта, он позволит возродить местное виноделие, увеличить объемы производства небольших компаний, создать новые рабочие места.

По информации министерства, в Украине насчитывается около 1,5 тыс. хозяйств, культивирующих виноград, из которых не более 100 производят вино или виноматериалы легально.