РФ просит крымчан понимать, что "вода сейчас на вес золота": обещают уменьшить дефицит к 2019 году

Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, передает ТАСС.

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"Будет подготовлена вся инфраструктура, проложены трубопроводы, и в 2017-2019 году мы выйдем на более стабильное обеспечение водой всех регионов Крыма", - сказал Донской.

По его словам, речь, прежде всего, идет о восточных регионах полуострова. "Планы по прокладке трубопроводов должны быть выполнены, чтобы мы могли гибко распределять водные ресурсы для обеспечения в первую очередь восточного Крыма, где ситуация критичная. Здесь необходимы усилия в большем объеме", - подчеркнул он.

Оценивая ситуацию с прогнозными показателями Росгидромета по уровню осадков в Крыму, Донской сообщил, что ситуация "с точки зрения наполнения водохранилищ немного хуже, чем в прошлом году". В первую очередь потому, что осадков в этом году на полуострове выпало меньше, чем в предыдущие годы, а увеличения их осенью также не ожидается. "Поэтому нам надо ориентироваться на то, что увеличения воды в водохранилищах не будет", - отметил он.

Министр сообщил, что намерен инициировать проверки водопользователей Крыма, которые допускают незаконный отбор воды, в ситуации, когда полуостров испытывает ее острый дефицит.

"Все несанкционированные врезки пользователей без договоров должны быть прекращены. Я поручил, чтобы профильные крымские министерства и ведомства усилили контрольные функции. Я выйду с инициативой в правительство РФ, чтобы проверки здесь начали проводить, чтобы ситуация выровнялась", - сказал Донской.

Водопользователи, по его словам, должны понимать, что "вода сейчас в Крыму на вес золота и к ней необходимо относиться соответствующим образом".

Оккупированный Крым лишился стабильного водоснабжения в результате перекрытия Северо-Крымского канала в мае 2014 года со стороны Херсонской области. Канал обеспечивал до 90% потребностей полуострова в питьевой воде.