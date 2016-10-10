Ветеринары зафиксировали три случая АЧС в Одесской и Харьковской областях

Оба случая АЧС в Одесской области произошли в селе Приморское Килийского района, где в домашнем хозяйстве погибла одна больная свинья, а в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Россия» - три свиноматки. Диагноз АЧС установили по результатам исследования тканей погибших животных. Об этом сообщил отдел связей с общественностью Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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По предварительной информации, в домохозяйствах Приморского содержится около 100 голов свиней, а в кооперативе «Россия» - примерно 2 тыс. голов.

В Харьковской области заражения АЧС обнаружили при убое свиней в одном из домохозяйств в поселке Малиновка Чугуевского района. Ветеринары зафиксировали у свиньи патологические изменения, характерные для АЧС. Диагноз также установлен по результатам анализа проб тканей животного.

Государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии при райгосадминистрациях уже утвердили планы по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 56 очагов АЧС, в частности в Одесской (15 случаев), Николаевской (девять), Сумской, Харьковской, Полтавской (по пять), Волынской (четыре), Кировоградской, Ровенской (по три), Черниговской (два), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях (по одному).

По состоянию на 6 октября осталось 30 неблагополучных пунктов по АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.