Украина стала мировым лидером по экспорту муки

Уточнение: Продподразделение ООН уточнило свое сообщение об экспорте Украиной муки в 2015-2016 МГ.

Украина в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016) стала мировым лидером по экспорту муки с объемом поставок 344 тысячи тонн, что на 32,5% больше, чем в 2014-2015 МГ, при этом цена украинской муки была самой низкой в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) со ссылкой на советника главы правления ПАО "Аграрный фонд" Сергея Сакиркина.

"Всего в 2015-2016 МГ Украина отгрузила 344 тысячи тонн муки на сумму 72,9 миллиона долларов, став одновременно мировым лидером по объемам поставок и аутсайдером - по стоимости… Средняя цена на муку высшего сорта по условиям FCA в 2015-2016 МГ снизилась по сравнению с предыдущим годом и составила 193,2 доллара за тонну в июне 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, второе место в мире по объемам экспорта муки занимают США – в 2015-2016 году они поставили на мировые рынки 303 тыс. тонн муки на сумму 151,02 миллиона долларов. Таким образом объем средств, вырученных США от экспорта муки, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в Украине. Далее по объемам поставок следуют Россия (289 тысяч тонн на 87,66 миллиона долларов), Индия (284 тысяч тонн на 114,83 миллиона долларов), Канада (239 тысяч тонн на 144,46 миллиона долларов) и Великобритания (231 тысяча тонн на 120,26 миллиона долларов).

Пресс-служба отметила, что по структуре экспорта больше всего муки из Украины поставляется в Восточную Азию - 48% от общего экспортного объема муки в 2015-2016 МГ, что на 7 п.п. больше, чем в 2014-2015 МГ. Далее по списку расположились Ближний Восток (18% в 2015-2016 МГ против 26% в 2014-2015 МГ), страны СНГ (11% против 15%) и Юго-Восточная Азия (11% в 2015-2016 МГ, как и годом ранее).

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Согласно сообщению, крупнейшей страной-потребителем украинской муки в 2015-2016 МГ стала КНДР.

При этом импортировали муку украинские аграрии в 2015-2016 МГ в основном из Великобритании (23,5% от общего объема импорта муки), Чехии (12,9%), Молдовы (9,34%), Панамы (8,53%) и других стран.

Как сообщал УНИАН, согласно таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), Украина в 2015 году поставила на внешние рынки 304 тысячи тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году. В денежном выражении объем экспорта пшеничной муки в прошлом году сократился на 4% - до 69,1 миллиона долларов. Импорт пшеничной муки в страну в 2015 году составил 1,3 тысячи тонн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении объем импорта муки сократился до 524 тысяч долларов.

При этом экспорт украинской муки из зерна других культур, по данным ГФС, в 2015 году сократился в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 2,8 тысячи тонн. Выручить от внешних поставок этой продукции в прошлом году удалось 882 тысячи долларов. Объем импорта такой муки в 2015 году вырос в 3,3 раза – до 444 тонн в натуральном выражении и незначительно вырос в денежном – до 134 тысячи долларов с 131 тысячи долларов.