Россия разрешила импорт турецких персиков и мандаринов

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом после переговоров в Стамбуле, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Сегодня правительство РФ приняло решение допустить на российский рынок целую группу турецких товаров - товары сельхозпроизводства: косточковые так называемые и цитрусовые продукты", - сообщил Путин.

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К косточковым культурам относятся вишня, черешня, сли­ва, алыча, абрикосы и персики, к цитрусовым - апельсин, грейпфрут, лимон и мандарин.

"Это решение взаимовыгодное, российское сельское хозяйство не производит таких продуктов. А поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке", - добавил Путин.

Ранее УНИАН сообщал, что РФ и Турция подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку". Соглашение предусматривает строительство двух "ниток" магистрального трубопровода по дну Черного моря. Они должны быть построены к декабрю 2019 года.