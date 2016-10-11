В сентябре Украина экспортировала самый большой объем сахара за последние пять лет

В сентябре 2016 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 39,9 тыс. тонн сахара, что является самым большим месячным показателем экспорта за последние пять лет, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор» со ссылкой на руководителя аналитического отдела Руслану Бутило.

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«За сентябрь текущего года украинские производители экспортировали 39,9 тыс. тонн сахара, что является наибольшим месячным показателем за последние 5 лет», - говорится в сообщении.

Самым крупным импортером украинского сахара, согласно сообщению, стала Шри-Ланка (11,52 тыс. тонн), на втором месте Грузия (6,43 тыс. тонн) и закрывает тройку лидеров Азербайджан (4,62 тыс. тонн). Значительный объем «сладкого продукта» отгрузили в Мьянму (4,24 тыс. тонн) и в Таджикистан (2,28 тыс. тонн).

«В последнее время география экспорта претерпела значительные изменения, поэтому среди стран-импортеров украинского сахара, кроме привычных нам стран СНГ, появились более экзотические Шри-Ланка и Мьянма. Отечественные производители продолжают наращивать производству сахара первой категории, который пользуется большим спросом», - цитирует Бутило пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам «Укрцукра», Украина в 2016 году увеличит экспорт свекловичного сахара в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом – до 250 тыс. тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует стабильность рынка сахара в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017). В этом году украинские заводы произведут 1,8-1,85 млн тонн сахара. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 млн тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 млн тонн.