В ООН уточнили свое сообщение: Украина - не лидер по экспорту муки

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) исправила сведения в своей информационной подборке от 10 октября об экспорте украинской муки, уточнив, что Украина с объемами поставок за рубеж в 344 тысяч тонн за 2015-2016 маркетинговый год (МГ, июль 2015 – июнь 2016) не является мировым лидером по экспорту этой продукции, однако продает муку по одной из самых низких цен в мире.

Согласно информационной подборке от 11 октября, выручка Украины от экспорта муки в 2015-2016 МГ составила 72,9 миллиона долларов.

"Всего в 2015-2016 МГ Украина отгрузила 344 тысяч тонн муки на сумму 72,9 миллиона долларов. Это самая низкая стоимость среди стран, имеющих сопоставимые объемы", - говорится в сообщении.

В качестве сравнения в подборке приводятся данные об объемах экспорта муки и выручке США. В 2015-2016 МГ они поставили на мировые рынки 303 тысячи тонн муки на сумму 151,02 миллиона долларов. Таким образом объем средств, вырученных США от экспорта муки, более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в Украине.

Тем временем, согласно сообщению, абсолютным мировым лидером в этой категории является Турция, экспортировавшая в 2015-2016 МГ 4,95 миллиона тонн муки. Следом за ней идут Казахстан (2,9 миллиона тонн) и ЕС (950 тысяч тонн). При этом данные о выручке этих стран в информационной подборке не уточняются.

"В 2015-2016 МГ Турция экспортировала больше муки в пшеничном эквиваленте - 4,94 миллиона тонн. По прогнозам, она сохранит свои лидерские позиции", - говорится в сообщении.

В рассылке также сообщается, что больше всего муки из Украины поставляется в Восточную Азию - 48% от общего экспортного объема муки в 2015-2016 МГ, что на 7 п.п. больше, чем в 2014-2015 МГ. Далее по списку расположились Ближний Восток (18% в 2015-2016 МГ против 26% в 2014-2015 МГ), страны СНГ (11% против 15%) и Юго-Восточная Азия (11% в 2015-2016 МГ, как и годом ранее).

Согласно сообщению, крупнейшей страной-потребителем украинской муки в 2015-2016 МГ стала КНДР.

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При этом импортировали муку украинские аграрии в 2015-2016 МГ в основном из Великобритании (23,5% от общего объема импорта муки), Чехии (12,9%), Молдовы (9,34%), Панамы (8,53%) и других стран.

Как сообщал УНИАН, согласно таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС), Украина в 2015 году поставила на внешние рынки 304 тысячи тонн пшеничной муки, что на 23% больше, чем в 2014 году. В денежном выражении объем экспорта пшеничной муки в прошлом году сократился на 4% - до 69,1 миллиона долларов. Импорт пшеничной муки в страну в 2015 году составил 1,3 тысячи тонн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении объем импорта муки сократился до 524 тысяч долларов.

При этом экспорт украинской муки из зерна других культур, по данным ГФС, в 2015 году сократился в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом – до 2,8 тысячи тонн. Выручить от внешних поставок этой продукции в прошлом году удалось 882 тысячи долларов. Объем импорта такой муки в 2015 году вырос в 3,3 раза – до 444 тонн в натуральном выражении и незначительно вырос в денежном – до 134 тысяч долларов с 131 тысячи долларов.