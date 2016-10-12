В Белой Церкви открыт новый завод компании ALFA Smart Agro

Знаковое бизнес-событие состоялось при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, народных депутатов Украины Александра Бакуменко, Сергея Лабазюка, Александра Марченко. На открытии также присутствовало руководство областной государственной администрации и мэрии Белой Церкви, ведущие представители аграрного сектора Украины из разных регионов, а также журналисты центральных и региональных СМИ.

Глава наблюдательного совета ALFA Smart Agro Борис Тодоров вместе с Премьер-министром и министром агрополитики торжественно открыли новое производство. Выступая на торжественной церемонии, глава правительства отметил, что в Украине есть достаточно технологий, знаний, опыта и возможностей для того, чтобы производить конкурентный национальный продукт. "Для нас как для правительства сегодня важнейшая задача - объединить усилия для того, чтобы возродить устойчивый рост национальной экономики, - отметил Премьер-министр. - Очень важно, чтобы каждый, кто вкладывает средства в национальную экономику, был успешен. Нам очень нужно, чтобы ваша инвестиция вернулась стократ, чтобы вы реинвестировали в развитие собственного производства других компаний - это рабочие места, это отчисления в бюджет, это наша конкурентоспособность».

По словам главы наблюдательного совета ALFA Smart Agro Бориса Тодорова, участие в мероприятии таких высоких государственных деятелей подтверждает высокий приоритет аграрного сектора для экономики страны и дает надежду, что открытие собственного производства в Украине позволит компании быстрее достичь своей главной цели - обеспечить украинских сельхозпроизводителей средствами защиты растений и микроудобрениями европейского качества.

«Сегодня мы открыли первую и вторую очереди завода. В планах на 2017-2018 годы - инвестировать еще около 90 млн. грн. в строительство логистического комплекса для хранения сырья и готовой продукции, цеха по производству тары, административных и лабораторных помещений, - отметил Борис Тодоров во время церемонии. - Именно поэтому я приветствую инициативу господина Гройсмана по созданию Офиса сопровождения инвестиций, который призван помогать бизнесу в реализации подобных проектов».

Далее гостей пригласили на экскурсию по заводу. Они смогли увидеть линии по производству водных растворов препаратов, а также линию, на которой производят средства защиты растений в форме концентратов суспензий. Технический директор завода Виталий Прокопенко рассказал о новейшем оборудовании, на котором производят микроудобрения и средства защиты растений. Его производители были отобраны среди ведущих компании Европы и Азии. Оборудование прошло международную сертификацию и зарекомендовало себя в разных странах мира. «Наш завод полностью соответствует модели современного европейского производства - компактного и одновременно высокотехнологичного, - отметил Виталий Прокопенко. - Когда мы создавали этот проект, то пытались воплотить в нем весь прогрессивный опыт, который получили во время посещений подобных производств за рубежом».

Гости также смогли увидеть мини-линию, которая полностью дублирует весь производственный процесс. Она дает возможность еще до начала серийного производства протестировать и отладить все технологические процессы. При возникновении проблем на любой стадии мини-линию можно остановить и внести коррективы. Таким образом, удается сэкономить ресурсы (сырье, воду, электричество) и избежать возможных проблем при серийном производстве больших партий продукции.

Директор лаборатории по разработке формуляций продуктов ALFA Smart Agro Мортен Педерсен рассказал о процессе возникновения и тестирования новых препаратов, а также о системе мультиконтроля, внедренной на всех этапах разработки и производства продукции. В свою очередь, директор по развитию портфеля продуктов Сергей Кнечунас продемонстрировал гостям процесс агрономического тестирования новых препаратов, современный фитотрон и рассказал об участии агрономического отдела в процессе разработки, тестирования и внедрения новых систем защиты растений.

По словам Бориса Тодорова, собственное производство является важной составляющей новой концепции ALFA Smart Agro и открывает для компании новые возможности в удовлетворении потребностей аграрного рынка. Это, в частности, большая оперативность и близость к клиенту, полный и всесторонний контроль на всех этапах разработки и производства продукции. В конечном итоге, это дает компании возможность предложить клиентам продукт гарантированного качества по приемлемой цене.