Земельный кадастр готов к открытию рынка земли в Украине - Госгеокадастр

Земельный кадастр содержит достаточную информацию обо всех участках сельскохозяйственных земель в Украине для запуска в стране рынка земли, сообщил в ходе круглого стола в рамках специального проекта "УНИАН-АГРО" директор департамента землеусройства, использования и охраны земель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) Александр Краснолуцкий.

"Кадастр готов к рынку земли", - сказал он, добавив в комментарии УНИАН, что база содержит данные о 90% сельскохозяйственных земель.

Чиновник отметил, что доля не внесенных в земельный кадастр участков не повлияет на функционирование рынка в случае его запуска.

Читайте такжеРада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2018 года

"Земли сельскохозяйственного назначения почти все внесены в земельный кадастр, есть еще наследство, неистребованные земельные паи, но это не настолько высокий процент, который мог бы влиять на этот вопрос", - отметил Краснолуцкий.

Он также добавил, что Госгеокадастр предлагает запускать рынок земли поэтапно. Иначе, по словам Краснолуцкого, предложение участков к продаже может превысить спрос, что приведет к скупке земли по низкой цене. Чиновник подчеркнул, что отмене моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения должно предшествовать определение на законодательном уровне того, кто, в каком объеме и при каких условиях может покупать землю.