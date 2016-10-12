Госгеокадастр запустил проект по регистрации земельного участка в режиме онлайн

Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины (Госгеокадастр), Министерство аграрной политики и продовольствия и Госагентство по вопросам электронного правительства запустили в Киевской области пилотный проект по регистрации земельного участка в режиме онлайн и планируют со следующего года расширить действие этой электронной услуги на другие регионы, сообщила пресс-служба ведомства.

"12 октября 2016 в Украине введена новая электронную услуга онлайн-регистрации земельного участка. До конца года электронная услуга будет доступна в пилотном режиме для г. Киева и Киевской области, а с 1 января 2017 заработает по всей Украине", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, данная инициатива будет реализована при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Воспользоваться ею граждане смогут через портал e.land.gov.ua.

По мнению Госгеокадастра, запуск электронного сервиса будет способствовать повышению прозрачности процесса регистрации земли, созданию честного земельного рынка и станет эффективным средством в борьбе с коррупцией.

"Новый электронный сервис создаст благоприятные условия для земельных правоотношений. Он будет экономить время и усилия граждан, сделает процесс регистрации прозрачным, устранит субъективные факторы при регистрации земельного участка", - приводятся в сообщении слова первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка.

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Пресс-служба добавила, что процедура регистрации земельного участка является одной из наиболее важных и одновременно сложных административных услуг. Ежегодно украинцы регистрируют более 500 тыс. земельных участков, совершая при этом два визита в государственные органы.

"Введение этой услуги позволяет исключить первый визит, останется лишь необходимость получить документы после регистрации земельного участка", - сообщила пресс-служба.

Пресс-служба напомнила, что ранее Госгеокадастр уже перевел в онлайн-режим услуги по предоставлению выписки о земельном участке, выдержки из технической документации о нормативной денежной оценке, а также услугу по предоставлению доступа к информации о праве собственности и вещным правам на земельный участок. До конца текущего года ведомство планирует запустить еще три новые электронные услуги.

Как сообщал УНИАН, в середине августа Госгеокадастр сообщил о намерении представить систему электронных земельных аукционов, которые по примеру системы госзакупок Prozorro призваны сделать земельные торги более прозрачными.

Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.