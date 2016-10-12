Агентство USAID намерено выделить Украине $20 миллионов на поддержку фермеров

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить Украине 20 миллионов долларов на реализацию четырехлетней программы поддержки малых и средних сельхозпроизводителей, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой на своей странице в Facebook.

"Начинаем реализацию еще одной масштабной программы поддержки в 20 миллионов долларов. Только что об этом договорился на встрече с директором Региональной миссии USAID в Украине Сюзан Фритц. Итак, речь идет о новом четырехлетнем проекте "Программа поддержки аграрного и сельского развития". Основной акцент – комплексная поддержка малых и средних производителей", – написал он.

Кутовой отметил, что данная программа предусматривает создание прозрачных нормативно-правовых основ в сфере земельных отношений, модернизацию системы орошения земель, повышение экспортной конкурентоспособности Украины, а также оказание помощи определенным территориальным общинам.

"Общая сумма, которую могут получить украинские аграрии, составляет 20,6 миллиона гривень. Сейчас мы прописываем порядок действий по прозрачному распределению средств", – добавил министр.

Также Кутовой напомнил, что Украина привлекла от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 12-летний кредит в объеме 400 миллионов евро в рамках программы "Основной кредит для аграрной отрасли – Украина".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о предоставлении Украине 400 миллионов евро кредита для аграрной отрасли на 12 лет с четырехлетним льготным периодом. Согласно условиям кредитного соглашения, за счет средств от ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости аграрных проектов. Источником финансирования оставшихся 50% стоимости будут собственные средства банков – участников программы или средства самих аграриев.

В 2017 году Минагропрод планирует компенсировать для аграриев отмену налоговой льготы по НДС путем предоставления прямой бюджетной помощи.

Кабинет министров предложил парламенту утвердить госбюджет на будущий год с учетом расходов на финподдержку сельхозпроизводителей в сумме 2,97 миллиарда гривень, а также 300 миллионов гривень на программу компенсации процентов по кредитам, 75 миллионов гривень – на поддержку развития хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников, 210 миллионов гривень – на поддержку животноводства.