С сегодняшнего дня мелким виноделам не нужна лицензия на оптовую торговлю

Закон Украины, отменяющий для небольших производителей необходимость приобретать за 500 тыс. грн в год лицензии на оптовую торговлю вином, произведенным из собственного, а не приобретенного сырья, вступил в силу сегодня, 13 октября.

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Согласно тексту документа, от необходимости приобретать лицензию освобождаются производители местных и плодово-ягодных вин, а также медовых напитков.

Как сообщал УНИАН, этот закон №1534 VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» насчет оптовой торговли алкогольными напитками, произведенными из собственного (не приобретенного) виноматериала» был подписан президентом 7 октября. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект за основу и в целом 20 сентября.

Цель принятого закона - возрождение местного виноделия, увеличение объема производства небольших компаний, создание новых рабочих мест. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине насчитывается около 1,5 тыс. хозяйств, культивирующих виноград, из которых не более 100 производят вино или виноматериалы легально.