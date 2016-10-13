С сегодняшнего дня мелким виноделам не нужна лицензия на оптовую торговлю
Теперь не нужно будет приобретать годовую лицензию за полмиллиона гривень.
Закон Украины, отменяющий для небольших производителей необходимость приобретать за 500 тыс. грн в год лицензии на оптовую торговлю вином, произведенным из собственного, а не приобретенного сырья, вступил в силу сегодня, 13 октября.
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Согласно тексту документа, от необходимости приобретать лицензию освобождаются производители местных и плодово-ягодных вин, а также медовых напитков.
Как сообщал УНИАН, этот закон №1534 VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» насчет оптовой торговли алкогольными напитками, произведенными из собственного (не приобретенного) виноматериала» был подписан президентом 7 октября. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект за основу и в целом 20 сентября.
Цель принятого закона - возрождение местного виноделия, увеличение объема производства небольших компаний, создание новых рабочих мест. По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в Украине насчитывается около 1,5 тыс. хозяйств, культивирующих виноград, из которых не более 100 производят вино или виноматериалы легально.