Аграрии намерены предложить альтернативный вариант земельной реформы

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик во время круглого стола «Рынок земли в Украине: быть или не быть? Какие законодательные инструменты необходимы для эффективного оборота земель сельскохозяйственного назначения?», который состоялся в УНИАН 12 октября.

Политик напомнил, что после массовых акций протеста, которые провела Аграрная партия Украины, Верховная Рада 6 октября приняла закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 1 января 2018 года. Однако лазейки для «земельного беспредела» остаются и позволяют «избранным» прокручивать разного рода теневые схемы.

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«Украине не нужен мораторий ради моратория. Мы видим много лазеек для махинаций с землей. Отдельную проблему составляют участки земли, официально нигде не учтенные. Из-за отсутствия административных границ между районами в каждой области есть около 40 тысяч гектаров такой земли. Кроме того, со времени распаевания в Украине умерло около миллиона владельцев участков, и теперь 4,5 миллиона гектаров являются «ничьими»», - отметил Виталий Скоцик.

По его словам, нынешние предложения правительства по решению земельного вопроса не принесут пользы владельцам земли, а наоборот - сделают их более бесправными.

«Без наличия всех инструментов обращения с землей, таких как рента, договор пожизненного содержания, договор мены и многие другие, цивилизованного рынка не будет. Попытки внедрить эмфитевзис, легализовать возможность продавать и закладывать арендные права в этих условиях никоим образом не будут в интересах собственников земли. Мы будем блокировать любые попытки принять такой закон, который простыми словами означает - украсть землю у людей. Жаль, что эту идею поддерживает и часть депутатов. Как может быть так, что аграрный комитет Верховной Рады поддерживает законопроект, против которого выступают все ассоциации? Если потребуется, выйдем опять на забастовку», - заявил Виталий Скоцик.

Политик отметил, что параллельно партия будет нарабатывать законопроекты, необходимые для цивилизованного оборота земли.

«Мы прекрасно понимаем, что земельная реформа без налоговой и административной не сработает. Поэтому наши эксперты будут работать над комплексным подходом, который учтет и развитие территорий», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Политик отмечает, что при подготовке земельного законодательства будет учтен и зарубежный опыт, но без слепого копирования иностранных примеров земельных реформ.

«Украина - уникальное государство. Мы обладаем 25% мировых черноземов. В Украине земля - ​​главное национальное богатство, от которого зависит состояние всей экономики. Для нас не может быть на 100% пригодным ни американский, ни европейский опыт. Земля должна находиться в руках тех, кто ее обрабатывает, и она должна выполнять социальную функцию для общества. Сама система земельных отношений должно способствовать гармоничному развитию различных видов предпринимательства: малого, среднего и большого. Малый и средний бизнес работают прежде всего на местный рынок, дают работу и доходы людям в селе. В то же время, нельзя разрушать крупный бизнес, который сейчас составляет основу экспорта страны», - отметил Виталий Скоцик.

По словам политика, наиболее интересным является опыт Польши.

«Там одновременно проводилась земельная, административная и налоговая реформа. Но там было преимущество. В парламенте была Польская крестьянская партия, способная гарантировать принятие необходимых законопроектов. В Украине такой партии нет в парламенте. Людей, которые знают, как провести реформу достаточно, но они не в парламенте. Мы их объединили. И мы предоставим наши наработки законопроектов, необходимых для земельной реформы в открытый доступ. Но я думаю, что реализовать реформу удастся тогда, когда в парламенте появится не менее 100-150 депутатов Аграрной партии, которые смогут пролоббировать необходимые законопроекты», - предполагает Виталий Скоцик.

Политик отметил, что окончательный вариант реформы должен быть подтвержден народом на референдуме.

«В цивилизованных странах, когда нужно принять стратегически важное решение, власть обращается к народу - вопрос выносится на референдум. Последний пример - Brexit. Те, кто очень хотел оставаться в ЕС, на следующий день приступили к выполнению решения референдума. Все. У нас правительство почему-то стремится решать что-то вопреки воле народа. Окончательное слово должны сказать люди. Но это не должен быть спекулятивный, вырванный из контекста вопрос «продавать или не продавать землю». На рассмотрение народа нужно вынести наработанный экспертами комплексный подход», - резюмировал Виталий Скоцик.