В Украине зафиксировали новый случай чумы свиней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области Игорь Бойчук во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

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По его словам, 12 октября поступило сообщение из Научно-исследовательского института лабораторной диагностики о выделении вируса АЧС из биологического материала, взятого в селе Надлак Новоархангельского района в личных подсобных хозяйствах, где погибли три свиньи.

По информации Бойчука, в районе принимаются меры по переписи и учету поголовья. По состоянию на сегодня было взято на учет 62 свиньи.

В районе проводится обустройство трех ветеринарно-полицейских постов, которые будут контролировать течение заболеваний в районе.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 56 очагов АЧС, в частности, в Одесской области 15 случаев, Николаевской - 9, Сумской, Харьковской, Полтавской - по 5, Волынской - 4, Ривненской - 3, Черниговской - 2, Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях - по одному случаю.

По состоянию на 6 октября осталось 30 неблагополучных пунктов по АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.