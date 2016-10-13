Порошенко подписал закон, упрощающий передачу земель местным общинам при отсутствии наследников

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон, который упрощает передачу входящих в наследство земель на баланс территориальных общин, если наследники отсутствуют.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, соответствующий закон №3009 возвращен в парламент с подписью президента.

Как отмечается в пояснительной записке, закон предлагает предоставить право на получение в собственность недвижимого имущества, находящегося в составе выморочного наследства (по которому нет наследников), территориальной общине по месту нахождения такого имущества.

При этом информация о судебных делах, возбужденных по заявлениям о признании наследства выморочным, обязательно должна быть обнародована в Интернете.

Также право на подачу в суд заявления о признании наследства выморочным, кроме органа местного самоуправления, предоставляется кредитору умершего, а в случае, если в составе наследства имеется земельный участок сельскохозяйственного назначения, - также владельцу, пользователю смежного земельного участка.

Как сообщал УНИАН, площадь земли в Украине, которая находится в «подвешенном» юридическом состоянии из-за отсутствия наследников, оценивается в 1,5 млн га. Значительные площади таких земель используются без оформления каких-либо прав по коррупционным договоренностям с местными властями или не используются и зарастают сорняками. От этого в первую очередь страдают местные бюджеты, которые лишаются соответствующих налоговых поступлений.