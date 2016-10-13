В Украине минимальный срок аренды мелиорированных земель продлен до 10 лет

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о продлении до 10 лет с 7 лет минимального срока аренды земель сельскохозяйственного назначения, на которых проводится улучшение гидрологических условий (мелиорация) с помощью специальных объектов инженерной инфраструктуры.

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Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, закон №2920 возвращен в парламент с подписью президента.

По мнению инициаторов закона, срок аренды мелиорированных земель должен охватывать общий минимальный срок аренды сельскохозяйственных земель – 7 лет и еще дополнительные 3 года на сооружение и ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры мелиоративных систем, которые обеспечивают гидротехническую мелиорацию.

Как сообщал УНИАН, за принятие законопроекта №2920 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления минимального срока аренды земельных участков сельхозназначения, на которых проводится гидротехническая мелиорация» во втором чтении 20 сентября проголосовали 245 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Экс-глава Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко сообщил, что изношенность системы орошения, расположенной в пяти областях юга Украины, составляет 82%, при этом на отдельных участках она находится в катастрофическом состоянии. Модернизация системы орошения и ее эффективная эксплуатация позволит увеличить урожайность в южных регионах страны минимум в 3 раза. Министерство работает над улучшением систем ирригации совместно со Всемирным банком.