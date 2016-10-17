Pepsi намерена снизить содержание сахара в своих напитках

Американская компания PepsiCo намерена сократить содержание сахара, натрия и насыщенных жиров в своих напитках к 2025 году, сообщает РБК.

"В планах также добиться того, чтобы уже к 2025 году как минимум две трети напитков содержали менее 100 калорий на стандартную банку размером около 360 мл", - сообщили в PepsiCo.

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Предприятие намерено расширить ассортимент низкокалорийных напитков и поменять формулы для уже существующих, пишет издание.

В настоящий момент на низкокалорийную газировку приходится около 40% от всей продукции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила поддержку государствам, вводящим дополнительный "сахарный налог" на сладкие продукты и напитки, пишет BBC.

По данным ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу населения на более здоровое питание в целом. Ранее ВОЗ рекомендовала снизить потребление сахара, при этом организация воздерживалась от открытой поддержки налоговых мер.