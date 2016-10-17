В Украине зафиксировали вспышки африканской чумы свиней сразу в четырех областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи крайне опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), которые произошли 11-16 октября в Николаевской, Полтавской, Киевской и Харьковской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, четыре случая заражения свиней были выявлены в селе Калиновка Николаевской области. Кроме того, труп зараженного животного был обнаружен за пределами населенного пункта Березанка (Николаевская область) на территории бывшего асфальтового завода. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В Полтавской области зараженными оказались три животных из села Бодаква и в Харьковской – 2 свиньи из села Петровка.

В Киевской области ветеринары выявили 35 случаев заражения свиней на предприятии "Маруна Нью", расположенном в селе Соколовка Васильковского района. По предварительной информации, всего на предприятии "Маруна Нью" содержится около 6,3 тысячи голов свиней.

Специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля и проводят меры по недопущению распространения заболевания.

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Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 64 вспышки АЧС, в том числе в Одесской (17 случаев), Николаевской (12), Полтавской, Харьковской (по 6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях (по 1).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.