На Тернопольщине разоблачили сельхозпредприятие на уклонении от уплаты налогов более чем на 3 миллиона гривень (исправлено)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что в течение 2015-2016 годов предприятие выращивало сельскохозяйственные культуры на территории Тернопольской области, не отражая данные об этом в налоговой отчетности.

Таким образом, служебные лица предприятия только за 2015 год уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 3 млн грн.

В рамках уголовного производства проведен осмотр земельных участков, которые используются предприятием в хозяйственной деятельности и обыск в помещениях, где хранится собранный урожай. Во время обыска обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, сельскохозяйственная техника и собранный подсолнечник.

На имущество, изъятое во время осмотра и обыска, судом наложен арест.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.

При этом, как отмечает специализированное издание Latifundist.com, речь идет об агрофирме "Мрия Агро Подгайцы", которую ошибочно связали с агрохолдингом "Мрия".

В Агрохолдинге "Мрия" сообщили, что "Мрия Агро Пидгайцы" создана 24 сентября 2014 г., после оглашения агрохолдингом дефолта как клон компании "Мрия Пидгайцы", перешедшей под контроль кредиторов. Отличаясь всего лишь одним словом в названии, компания-клон, созданная предыдущим руководством "Мрии", ввела в заблуждение пайщиков и обманным путем вывела 1700 га земель, арендованных агрохолдингом.