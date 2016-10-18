Нельзя распродавать бесценные украинские ресурсы ради кредитов - эксперт

Об этом рассказал Виталий Скоцик, комментируя заявление главы представительства ЕС в Украине Хюга Мингарелли о том, что Украина получит второй транш помощи от Европейского Союза в случае снятия запрета на экспорт леса.

"Собственные ресурсы европейцы ценят. В большинстве стран Европы экспорт и вырубка леса запрещены. В Румынии в этом году вообще приравняли незаконную вырубку леса к терроризму, уничтожение хотя бы одного гектара лесов преследуется как угроза национальной безопасности. Напомню, что в Украине интенсивное истребление лесов уже привело к "облысению" Карпат", - отметил Скоцик.

Политик подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, с Украины запрещено вывозить только сырье.

"Хочу напомнить, что мораторий на экспорт, со скрипом принятый Верховной Радой в апреле 2015 года, действует только на необработанную древесину. К сожалению, мы видели уже тогда, как через правительственные структуры велась кампания за то, чтобы закон не вступил в силу. В марте этого года Кабинет министров вносил в парламент законопроект об отмене моратория", - отметил Скоцик.

По словам Виталия Скоцика, от снятия моратория выигрывает только "лесная мафия", но отнюдь не народ.

"Лес-кругляк, в том числе и через откровенно контрабандные схемы, годами вывозили за границу - вместо того, чтобы развивать его переработку, создавать рабочие места в Украине и зарабатывать добавленную стоимость на готовых изделиях из древесины. Нужно создать условия, чтобы промышленный лес перерабатывался в Украине, чтобы здесь могли работать мелкие и средние предприниматели, а не лесные магнаты, которых интересует только сегодняшний заработок, а не то, как страна будет жить завтра", - рассказал Скоцик.

Политик подчеркнул, что наши ресурсы будут работать на страну, когда будет долгосрочное планирование развития государства.

"В лесной, как и в аграрной сфере, Украина, к сожалению, получила не очень почетное звание сырьевого придатка других государств. Все это - последствия бессистемной работы наших чиновников, отсутствие стратегического планирования. Сегодняшние действия власти напоминают поведение пьяницы, который ради нескольких гривен согласен продать в ломбард все из дома. Это нужно менять. К власти должны прийти менеджеры, которые смогут планировать, как будет развиваться страна на 25-35 лет вперед. Тогда мы сможем правильно распоряжаться своими ресурсами, сделать так, чтобы они работали на наше государство", - резюмировал Скоцик.