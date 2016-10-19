В Украине инициируют создание ветеринарной полиции по примеру Италии

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

"Напомню, что мы готовим законопроект о ветеринарной полиции по образцу итальянской. Как только он будет готов, планируем ввести в парламент как первоочередной для рассмотрения", - отметил министр.

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Кутовый сообщил, что состоялось внеочередное заседание министерской комиссии с привлечением представителей отрасли и профильных организаций, на котором обсудили дополнительные меры по предотвращению распространения АЧС.

На заседании решено создать мобильные бригады из представителей полиции и ветеринаров, которые смогут заходить во двор и проверять машины на постах, а также вовлечь в работу передвижные мусоросжигательные комплексы для инфицированной свинины с целью оперативной локализации вспышки.