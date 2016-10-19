Глава Минагропрода предложил выплачивать компенсацию предприятиям за изъятых в связи с АЧС свиней

Глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой предлагает выплачивать компенсацию за животных, которые были изъяты в связи с заражением крайне опасным вирусным заболеванием – африканской чумой свиней (АЧС), не только физическим лицам, но и предприятиям, сообщила пресс-служба министерства.

"Министр предложил выплачивать компенсацию за утраченное поголовье не только приусадебникам, но и предприятиям. Доля возмещения будет зависеть от уровня безопасности свинокомплекса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время готовится законопроект о создании в Украине ветеринарной полиции по примеру итальянской.

"Как только он будет готов, мы планируем внести в парламент как первоочередной для рассмотрения", - приводятся в сообщении слова министра.

В пресс-службе отметили, что борьба с распространением АЧС в Украине является одной из приоритетных задач Минагропрода. В качестве дополнительных мер по борьбе с эпидемией министерство предлагает использовать передвижные комплексы для сжигания зараженных животных, что позволит максимально оперативно локализировать вспышки АЧС, и создать мобильные бригады из представителей полиции и ветеринаров. Кроме того, предлагается разработать механизм выплаты из бюджета компенсаций фермерам за изъятых зараженных животных.

"Самое главное для помощи отрасли – обеспечить перераспределение денег из бюджета на выплату компенсаций", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, что предложения по борьбе с эпидемией АЧС в Украине были озвучены в ходе экстренного собрания министерской комиссии, посвященного распространению этого опасного заболевания. Окончательный план действий на их основе будет выработан на следующем заседании комиссии, которое состоится в пятницу, 21 октября.

"В конце совещания Кутовой подчеркнул, что следующая встреча запланирована на пятницу для финализации задач и принятия конкретных действий", – сообщили в министерстве.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября Госпродпотребслужба сообщила, что, согласно законодательству, за выплату населению компенсации за свиней отвечают местные органы государственного самоуправления. Однако у местных бюджетов обычно недостаточно средств на такие непредвиденные расходы.

По данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 67 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (18 случаев), Николаевской (12), Харьковской (7), Полтавской (6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях (по 1).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.