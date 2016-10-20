В Кабмине объяснили, как долго будет действовать в Украине мораторий на продажу земли

Мораторий на продажу земли в Украине будет действовать до момента, пока не будет выработана, представлена и утверждена полноценная модель земельного рынка, говорится в сообщении на официальной странице Кабинета министров Украины в Twitter.

В правительстве напомнили, что функционирование рынка земли в Украине прописано в программе реформ, одобренной ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом. Однако, как подчеркнули в Кабмине, речи о распродаже украинской земли не идет.

"В договоренностях с МВФ говорится о земельной реформе. Но мораторий (на продажу земель сельскохозяйственного назначения - УНИАН) будет действовать, пока не будут созданы условия для проведения земельной реформы", - говорится в сообщении.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Кабинет министров Украины не будет принимать каких-либо решений по функционированию рынка земли в Украине без широкого обсуждения моделей создания и развития такого рынка. В свою очередь министр финансов Александр Данилюк подчеркивал, что правительство должно предложить парламенту модель рынка сельхозземель, и это является обязательством Украины перед МВФ, а не распродажа земельных активов.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине уже 15 лет. 6 октября Верховная Рада продлила его до 2018 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права распоряжаться ею. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендованную землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

При этом МВФ рекомендует Украине открыть рынок земли. По расчетам Фонда, запуск рынка земли в Украине и принятие соответствующего законодательства позволит раскрыть значительный потенциал для экономического роста, а также обеспечит существенные доходы государства, включая налоговые поступления.