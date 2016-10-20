Прямая поддержка аграриев в госбюджете-2017 составит 10 миллиардов гривень

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде.

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Прямая поддержка аграриев в государственном бюджете Украины на 2017 год составит 10 млрд грн, что в два раза больше, чем предлагалось в утвержденном Кабинетом министров проекте госбюджета-2017.

«Мы договорились с фракциями и комитетами о том, что ресурс на поддержку аграрного сектора будет на уровне 10 млрд грн, то есть увеличение вдвое», - сказал он.

По словам премьера, увеличение поддержки позволит сельхозпроизводителям создавать конкурентный на мировых рынках продукт.

«Это даст нам возможность поддерживать украинского сельхозпроизводителя, и самое главное – я хочу, чтобы мы перестали быть сырьевым придатком к экономикам других стран. Очень важно, чтобы мы создавали национальный продукт, который будет конкурентным и обеспечит украинцев достойными рабочими местами», – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте бюджета на 2017 год обещанные Министерством аграрной политики и продовольствия 5,5 млрд грн на программу прямой финансовой поддержки малых и средних аграриев.

Возврат к прямой государственной поддержке отрасли призван компенсировать потенциальные потери аграриев от отмены льготного налогообложения по НДС с 1 января 2017 года.

Минагропрод также планирует получить из госбюджета-2016 дополнительные 450 млн грн на проекты по поддержке сельского хозяйства в текущем году. Но, по словам главы ведомства Тараса Кутового, аграрии смогут получить эти средства только к весне 2017 года.