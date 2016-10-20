Через одесский порт в Европу пытались незаконно вывезти леса на 10 миллионов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного управления СБУ, сотрудники спецслужбы совместно с представителями прокуратуры области пресекли незаконный вывоз более 3 тысяч кубометров древесины из местного морского порта в одной из европейских стран.

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«Организаторы противоправного бизнеса пытались вывезти древесину в одну из стран ЕС на основании фальсифицированных документов о ее происхождении. Стоимость этой древесины составляет, по предварительным оценкам, 10 млн грн», - сказали в пресс-службе.

В спецслужбе уточнили, что по решению Приморского районного суда Одессы правоохранители изъяли на территории порта 109 морских 40-футовых контейнеров.

Открыто уголовное дело по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного Кодекса Украины.

Следствие продолжается, правоохранители проверяют происхождение древесины и законность ее вырубки.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, их ведомство ведет процессуальное руководство в уголовном деле по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ряда предприятий, которые организовали незаконный экспорт лесоматериалов с занижением стоимости продукции (ч.2 ст.364 УК Украины).

«Во время расследования сотрудниками прокуратуры, работниками УСБУ в Одесской области, следственного управления Нацполиции в области и Одесской таможни в зоне деятельности таможенного поста «Одесса-порт» выявлено 109 контейнеров с лесоматериалами. Установлено, что сопроводительные документы о происхождении указанной древесины не соответствуют фактическим данным, заявленным на экспорт. В среду, 19 октября, по ходатайству прокуратуры области судом наложен арест на обнаруженные контейнеры с лесом», - сказали в пресс-службе прокуратуры.