В Хмельницкой области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В райцентре Летичев Хмельницкой области ветеринарные службы зафиксировали вспышку крайне опасного вирусного заболевания домашних и диких свиней - африканской чумы (АЧС).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА Владимир Кальниченко.

"19 октября житель частного дома обратился в ветеринарные службы с просьбой отреагировать на гибель свиней, которых он содержал. После отобранных проб киевская лаборатория подтвердила диагноз АЧС. Сейчас с этого подсобного хозяйства утилизировано 7 голов свиней", - отметил чиновник.

Кальниченко отметил, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, работники ветслужбы организовали обход домохозяйств в 3-километровой зоне от места обнаружения возбудителя.

Также проверяются версии завоза возбудителя АЧС на территорию области.

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Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 64 вспышки АЧС, в том числе в Одесской (17 случаев), Николаевской (12), Полтавской, Харьковской (по 6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях (по 1).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.