Ветеринары зафиксировали новый случай АЧС - теперь в Одесской области

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, случай в Одесской области произошел в селе Калчев, где содержались около 300 голов свиней.

Специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля, и проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 67 очагов АЧС, в том числе в Одесской (18 случаев), Николаевской (12), Харьковской (7), Полтавской (6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ровенской (3), Черниговской (2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях (по 1).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.