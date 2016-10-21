Помощь аграриям может остаться лишь обещанием правительства - эксперт

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о намерениях увеличить помощь аграрному сектору в 10 млрд. грн. в бюджете следующего года.

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«Тема поддержки аграрного сектора приобрела публичности. Это один из главных последствий Всеукраинской забастовки аграриев, проведенного в начале октября. Вчера представители всех политических сил говорили о необходимости поддержки аграрного сектора. Тема вышла за пределы узкоотраслевого обсуждения. Очевидно, что это поняли и в правительстве. Этим объясняется заявление главы правительства. Вместе с тем, сегодня еще нет четкого понимания, каким образом могут работать средства. Многое будет зависеть от переговоров с миссией МВФ, которая посетит на следующей неделе Украину », - сообщил Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул: аграрии требуют от правительства реальных дел, а не обещаний, которые могут ни к чему не привести.

«Как показывает опыт, украинская власть давала уже много обещаний, которые не планировала реализовывать. Это способ сбить напряжение с помощью заявлений, а не решить проблему », - добавляет он.

По его мнению, обещанная сумма могла бы принести пользу, если ее направить на обеспечение прозрачного кредитования агропроизводства.

«О прямой помощи не идет речь, потому что такой вариант мало применим для международных кредиторов. Но могут быть разные варианты реальных программ. В частности, если анонсированную сумму направят на компенсацию ставок по коммерческим кредитам для аграриев. Если будет обеспечена прозрачная система получения таких кредитов, это даст существенный толчок для экономики. Но, повторюсь, сейчас все на этапе обсуждения », - отметил Виталий Скоцик.

Председатель Аграрной партии Украины также привел пример успешной кредитной политики, в свое время позволила модернизировать агросектор.

«В начале 2000-х аграриям не хватало оборотных средств для модернизации и приобретения техники. Была введена государственная программа компенсации по коммерческим кредитам. Выделили 175 млн. грн. В первый год действия программы на каждую выделенную государством гривну было привлечено 16 грн. кредитных средств. Во второй год - 24 грн. Такая система очень хорошо работает. Надеемся, что подобное будет реализовано и сейчас. На самом деле, это большой шанс возродить экономику, если чиновники и парламентарии уйдут от узкого фискального видение экономики, где главное - только «выбивание налогов», и поймут необходимость стимулирования производства », - подытожил Виталий Скоцик.