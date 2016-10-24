В Украине зафиксировали новые случаи африканской чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи крайне опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в двух домашних хозяйствах в Харьковской и Николаевской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, в Харьковской области ветеринары зафиксировали гибель от АЧС трехмесячного поросенка в городе Валки, где содержится 36 голов свиней.

Случай в Николаевской области произошел в селе Степовое.

Специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля, и проводят меры по недопущению распространения заболевания.

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Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 70 вспышек АЧС, в том числе в Одесской (18 случаев), Николаевской (13), Харьковской (8), Полтавской (6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской и Хмельницкой (по 2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Винницкой и Киевской областях (по 1).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.