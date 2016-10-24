В Минагропроде назвали одну из приоритетных задач на ближайшие годы

Строительство дополнительных баз хранения овощей и фруктов является одной из приоритетных задач Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на ближайшие 2-3 года, сообщил глава Минагропрода Тарас Кутовой на своей странице в сети Facebook.

"Среди инноваций, планы по которым концентрирует команда Минагропрода, этот вопрос (строительство хранилищ – УНИАН) стоит одним из первых. У нас дефицит баз для хранения продукции, чтобы иметь время на диверсификацию переработки. Поэтому мы планируем расширить ресурс хранилищ в ближайшие 2-3 года", - написал он.

Кутовой разместил инфографику, согласно которой министерство планирует в ближайшие несколько лет построить картофелехранилищ на 65,6 тысячи тонн, хранилищ для фруктов - на 124,4 тысячи тонн и хранилищ для овощей - на 401,4 тысячи тонн.

Министр отметил, что расширение инфраструктуры хранения овощей и фруктов позволит удовлетворить потребности украинского внутреннего рынка.

"Например, яблоки. У нас их производится очень много, но приходится перерабатывать их на соки и концентраты, потому что негде держать большой урожай, который мог бы удовлетворить внутренние потребности. Затем на полках супермаркетов мы видим вкусные и красивые яблоки. Но не украинские", - написал Кутовой.

Он отметил, что в данный момент ведомство занимается привлечением инвестиций под этот проект.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.

По данным Государственной службы статистики Украины, валовой сбор овощей открытого грунта в Украине в 2015 году составил 9,2 миллиона тонн, а картофеля – 20,8 миллиона тонн, что на 4,4% и на 12,1% соответственно меньше, чем в 2014 году. При этом валовой сбор плодов и ягод в прошлом году по сравнению с 2014 годом вырос на 7,2% и составил 2,14 млн тонн. Винограда было собрано 376,1 тысячи тонн, что на 13,7% меньше, чем в 2014 году.