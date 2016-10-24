Украинские аграрии уже собрали более 51 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 24 октября собрали урожай с площади 12,2 млн га (85% от прогноза), намолотив 51,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 42,3 ц/га.

Также сообщается, что в Украине практически завершена уборка поздних зерновых культур. Так, гречихи собрано 187 тыс. тонн с площади 146 тыс. га (98%), проса – 185 тыс. тонн с 101 тыс. га (97%).

Кукурузы на зерно аграрии собрали 12,5 млн тонн с площади 2,1 млн га га (51% от прогноза).

Подсолнечник обмолочен на площади 5,2 млн га (87%) в объеме 11,3 млн тонн. Сои собрано 3,2 млн тонн с 1,5 млн га (81%).

Кроме того, сахарная свекла убрана на площади 179 тыс. га, или 61% к прогнозу, в объеме 8,4 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, уборка ранних зерновых и зернобобовых уже завершена, собрано 38 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 63 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).