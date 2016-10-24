Экспорт аграрной продукции из Украины превысил $9 миллиардов
В период с января по август 2016 года положительное сальдо внешней торговли аграрной продукции составило 6,6 млрд долл.
Украинские аграрии за восемь месяцев 2016 года экспортировали аграрной продукции на 9,1 млрд долл., что составило 40,1% от общего объема национального экспорта за этот период, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.
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Согласно сообщению, в структуре экспорта сельхозпродукции лидируют зерновые культуры (3,6 млрд долл.), готовые пищевые продукты (1,4 млрд долл.), семена и плоды масличных растений (0,7 млрд долл.), а также остатки и отходы пищевой промышленности (0,6 млрд долл.).
В то же время, в министерстве отметили, что за отчетный период Украина импортировала аграрной продукции на 2,5 млрд долл., что составило 10,3% от общего объема импорта в страну.
Основой аграрного импорта стали готовые пищевые продукты (1,1 млрд долл.), продукты растительного происхождения (0,9 млрд долл.), а также рыба и ракообразные (0,2 млрд долл.).
Также сообщается, что в период с января по август 2016 года положительное сальдо внешней торговли аграрной продукции составило 6,6 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордный показатель - 38,2%.
В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.
В то же время, согласно экспертным данным, Украина в 2015 году сократила импорт продовольствия на 41,5%, до 3,8 млрд долл., в связи с низкой покупательной способностью населения и ростом цен на импортную продукцию из-за девальвации гривни.
Крупнейшими европейскими поставщиками стали Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.