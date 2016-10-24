Экспорт аграрной продукции из Украины превысил $9 миллиардов

Украинские аграрии за восемь месяцев 2016 года экспортировали аграрной продукции на 9,1 млрд долл., что составило 40,1% от общего объема национального экспорта за этот период, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, в структуре экспорта сельхозпродукции лидируют зерновые культуры (3,6 млрд долл.), готовые пищевые продукты (1,4 млрд долл.), семена и плоды масличных растений (0,7 млрд долл.), а также остатки и отходы пищевой промышленности (0,6 млрд долл.).

В то же время, в министерстве отметили, что за отчетный период Украина импортировала аграрной продукции на 2,5 млрд долл., что составило 10,3% от общего объема импорта в страну.

Основой аграрного импорта стали готовые пищевые продукты (1,1 млрд долл.), продукты растительного происхождения (0,9 млрд долл.), а также рыба и ракообразные (0,2 млрд долл.).

Также сообщается, что в период с января по август 2016 года положительное сальдо внешней торговли аграрной продукции составило 6,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Минагропрода, экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. Основные статьи экспорта - зерновые и подсолнечное масло. Удельный вес экспорта сельхозпродукции в товарной структуре экспорта Украины в 2015 году составил рекордный показатель - 38,2%.

В прошлом году 45% украинского экспорта продовольствия ушло в страны Азии, 28,2% - в Европу, 13,6% - в Африку, и 10% - в страны СНГ. Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры - 16% от общего экспорта, жиры и масла - 9% и масличные культуры - 4%.

В то же время, согласно экспертным данным, Украина в 2015 году сократила импорт продовольствия на 41,5%, до 3,8 млрд долл., в связи с низкой покупательной способностью населения и ростом цен на импортную продукцию из-за девальвации гривни.

Крупнейшими европейскими поставщиками стали Германия, Польша, Франция, Италия и Испания, на которые пришлось 29% поставок продовольствия. Вместе с тем, доля стран СНГ в украинском импорте уменьшилась до 9,1%.