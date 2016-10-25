В Украине ведется игра в наперстки вокруг вопроса земли - экономист

Такое мнение высказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в своем блоге, опубликованном на сайте «Главком».

По его словам, есть большая угроза в том, что некоторые члены правительства и лоббисты транснациональных компаний настаивают на необходимости быстро принять правительственный законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и закон о эмфитевзисе. Первый упомянутый законопроект предусматривает продажу права на аренду земель сельскохозяйственного назначения. Второй дает возможность тем, кто пользуется эмфитевзисом, также сдавать землю в аренду третьей стороне без ведома владельца. Также разрешено закладывать право эмфитевзиса в залог для получения банковского кредита.

«Оба законопроекта, по сути, вводят« дикий », непрозрачный рынок земли в условиях, когда общий комплекс законодательства не подготовлен. Ведь продажа прав на аренду и эмфитевзис на 50-т лет - это фактически и есть торговля землей в завуалированной форме. Для этих манипуляций, которые напоминают игру в наперстки с главным ресурсом Украины, используют как ширму «требования МВФ», - пишет Виталий Скоцик.

Политик напоминает, что прямых требований относительно открытия рынка земли МВФ не ставит. Он традиционно требует сбалансированного бюджета, в котором бы дефицит не превышал 3,7%. Кроме того, отдельный блок требований Международного Валютного Фонда касается борьбы с коррупцией, - подчеркивает Виталий Скоцик.

«Следует прекратить попытки распродажи страны под предлогом получения кредитов. Кредит - это лишь вынужденная помощь, которую берут для очень важных вещей, например, для структурной реформы экономики. Если заемные средства вкладывают в развитие предпринимательства, удешевление кредитов для малого и среднего бизнеса - это эффективное использование. Если же кредит идет на латание бюджетных дыр, как сейчас - это медвежья услуга для всей страны и каждого украинца », - убежден политик.

Он также советует власти прислушаться к рекомендациям Всемирного банка, представители которого утверждают, что главное в земельной реформе далеко не снятие моратория и свободная продажа земли, а многие другие решения, которые зависят от политической воли.

«Не надо быть провидцем, чтобы понять, что имеется в виду. Это та же борьба с коррупцией. Это судебная реформа, которая должна утвердить верховенство права. Это реальная децентрализация и расширение прав общин. Это эффективная налоговая система, которая будет стимулировать производство. Без этих реформ полученные кредиты не принесут пользы », - подитоживает Виталий Скоцик.