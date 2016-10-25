В Украине ведется игра в наперстки вокруг вопроса земли - экономист
Чиновники и лоббисты крупных корпораций пытаются манипулировать вопросом рынка земли через опасные законодательные инициативы. При этом как ширму для своих действий они используют «требования МВФ».
Такое мнение высказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в своем блоге, опубликованном на сайте «Главком».
По его словам, есть большая угроза в том, что некоторые члены правительства и лоббисты транснациональных компаний настаивают на необходимости быстро принять правительственный законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и закон о эмфитевзисе. Первый упомянутый законопроект предусматривает продажу права на аренду земель сельскохозяйственного назначения. Второй дает возможность тем, кто пользуется эмфитевзисом, также сдавать землю в аренду третьей стороне без ведома владельца. Также разрешено закладывать право эмфитевзиса в залог для получения банковского кредита.
«Оба законопроекта, по сути, вводят« дикий », непрозрачный рынок земли в условиях, когда общий комплекс законодательства не подготовлен. Ведь продажа прав на аренду и эмфитевзис на 50-т лет - это фактически и есть торговля землей в завуалированной форме. Для этих манипуляций, которые напоминают игру в наперстки с главным ресурсом Украины, используют как ширму «требования МВФ», - пишет Виталий Скоцик.
Политик напоминает, что прямых требований относительно открытия рынка земли МВФ не ставит. Он традиционно требует сбалансированного бюджета, в котором бы дефицит не превышал 3,7%. Кроме того, отдельный блок требований Международного Валютного Фонда касается борьбы с коррупцией, - подчеркивает Виталий Скоцик.
«Следует прекратить попытки распродажи страны под предлогом получения кредитов. Кредит - это лишь вынужденная помощь, которую берут для очень важных вещей, например, для структурной реформы экономики. Если заемные средства вкладывают в развитие предпринимательства, удешевление кредитов для малого и среднего бизнеса - это эффективное использование. Если же кредит идет на латание бюджетных дыр, как сейчас - это медвежья услуга для всей страны и каждого украинца », - убежден политик.
Он также советует власти прислушаться к рекомендациям Всемирного банка, представители которого утверждают, что главное в земельной реформе далеко не снятие моратория и свободная продажа земли, а многие другие решения, которые зависят от политической воли.
«Не надо быть провидцем, чтобы понять, что имеется в виду. Это та же борьба с коррупцией. Это судебная реформа, которая должна утвердить верховенство права. Это реальная децентрализация и расширение прав общин. Это эффективная налоговая система, которая будет стимулировать производство. Без этих реформ полученные кредиты не принесут пользы », - подитоживает Виталий Скоцик.