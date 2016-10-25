В Одесской области зафиксировали очередные случаи чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), которые произошли 23 октября в Одесской области, сообщил отдел по связям с общественностью Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС трех свиней в подсобном хозяйстве, а также одного животного на ферме «Покровское» в селе Мариновка Беляевского района.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Беляевский райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрирована 71 вспышка АЧС, в том числе в Одесской (19 случаев), Николаевской (13), Харьковской (8), Полтавской (6), Сумской (5), Волынской, Кировоградской (по 4), Ривненской (3), Черниговской, Хмельницкой (по 2), Житомирской, Черновицкой, Черкасской, Винницкой областях (по одному).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.