Россия сократила список продэмбарго – разрешила ввозить некоторые морепродукты

Правительство России исключило из списка запрещенных к ввозу из стран ЕС товаров мальков камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного и молоди белоногой креветки.

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Об этом говорится в постановлении на сайте правовой информации, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство РФ уже включило в список разрешенной к ввозу живой рыбы мальков лосося атлантического, форели, а также декоративных рыб.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция.

Позже из списка продэмбарго были исключены молодь устриц и мидий, в то же время под полный запрет попали любые виды сыра и ужесточились правила ввоза безлактозных молочных продуктов.

В конце июня российские власти решили продлить эмбарго до конца 2017 года.