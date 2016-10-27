Земельная реформа должна проходить параллельно с налоговой и административно-территориальной - экономист

Об этом заявил лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик сегодня в эфире программы «Утро в Большом Городе» на телеканале ICTV.

«Земельную реформу нужно завершать, ведь мы видим яркие попытки украсть в украинцев землю. В мутной воде, как вы знаете, легче ловить рыбу - и крупную рыбу. Для этого используют два способа. Первый - покупка прав аренды. В среднем за 400 долларов в мелких и средних производителей скупают их корпоративные права на использование земли. В соседней Польше, где земли менее плодородные, чем украинские, гектар земли сельскохозяйственного назначения стоит 10-15 тысяч долларов. Получается довольно выгодная инвестиция. И второй способ, абсолютно бандитский - зачем вообще что-то платить, если можно просто «отжать», - говорит Виталий Скоцик.

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По словам политика, за последний год Украиной прокатилась беспрецедентная волна рейдерских атак на сельскохозяйственных производителей, которой не было, начиная с 90-х годов.

«На фоне заявлений чиновников о необходимости немедленного открытия рынка рейдеры начали прибирать к рукам земли. Чиновники ссылаются на требования МВФ. Хочу подчеркнуть, что МВФ традиционно требует сбалансированного бюджета. Все разговоры о «рынке» начинает украинская сторона. Благодаря Всеукраинской забастовке аграриев, который состоялся 4 октября, нам удалось избежать катастрофы и не дать украсть в украинцев землю. После продления моратория волна рейдерства начала спадать », - отметил Виталий Скоцик.

В то же время, политик отметил, что сам мораторий - не решение проблемы. Это время нужно использовать, чтобы наработать необходимое законодательство для внедрения цивилизованного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Весь пакет законодательных инициатив Аграрная партия планирует представить до июля следующего года.

«Мы не работаем исключительно над земельными вопросами, потому что это неэффективно. Земельная реформа должна происходить параллельно с налоговой и административно-территориальной. Мы предложим комплексное решение. Нужно учитывать такие показатели, как обеспечение общин надлежащим источником финансирования, в том числе и за счет эффективного использования земли. Нужно прописать инструменты защиты земли, чтобы мы могли передать следующим поколениям те же площади плодородных земель и сохранить эту плодородие », - говорит Виталий Скоцик.

Политик отметил, что в ноябре Аграрная партия начинает всеукраинский тур. В каждой области состоятся земельные форумы, где будет собрана вся необходимая информация для завершения земельной реформы. Завершающим этапом после презентации и обсуждения законодательного пакета должен стать всеукраинский референдум, на котором люди определятся с судьбой украинской земли.