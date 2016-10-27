Минагропрод обяжет производителей использовать в коньяках не менее 15% украинских спиртов

Минимальное содержание отечественного коньячного спиртового материла в коньяках украинского производства с 1 января 2017 года будет составлять не менее 15%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«С 1 января 2017 года минимальное содержание отечественных коньячных спиртов в коньяках украинского производства составит минимум 15%. Соответствующие изменения будут зафиксированы в «Правилах производства и хранения коньяков Украины». Проект документа, разработанный Минагрополитики, в ближайшее время будет направлен на согласование заинтересованным министерствам и ведомствам», - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что ранее нормы, регулирующей содержание отечественного спиртового материала в украинских коньяках, не было.

В ближайшие 10 лет Минагропрод планирует поэтапно увеличивать этот показатель, и к 2026 году он будет составлять как минимум 85%. Для сравнения, на сегодня две трети коньячных спиртов, используемых при производстве коньяков в Украине, имеют импортное происхождение.

Согласно сообщению, повышение доли отечественного коньячного спиртового материала позволит поддержать украинского производителя.

«Таким образом мы поддерживаем национального товаропроизводителя. От этого выиграют в первую очередь те хозяйственники, которые имеют свои виноградники» - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.

В Минагропроде добавили, что сейчас в Украине действует 13 лицензий на производство коньяка. В Украине насчитывается около 1,5 тыс. хозяйств, которые культивируют виноград. Однако дефицит собственных виноматериалов, в частности для производства коньячных спиртов, оценивается в несколько миллионов декалитров. Это обусловлено, в частности, временной оккупацией Крыма, где было сосредоточено более 30% площадей виноградников.

По расчетам специалистов, для покрытия дефицита необходимо увеличить площадь виноградников минимум на 20 тыс. га, что эквивалентно инвестициям на уровне 12 млрд гривен.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата производство коньяка и бренди в Украине в 2015 году выросло на 12,9% по сравнению с 2014 годом и составило 2,95 млн декалитров, производство водки - сократилось на 13%, до 18,6 млн декалитров.

По данным Минагропрода, производство виноматериалов в Украине в 2015 году сократилось на 2% по сравнению с 2014 годом и составило 17,35 млн дал. Так, украинские виноделы произвели 6,4 млн дал натуральных виноградных вин, 4,7 млн дал игристых и газированных вин, 2,96 млн дал коньяков, 1,4 млн дал плодово-ягодных вин, 1,6 млн дал вермутов и 1,1 млн дал вин с добавлением спирта.