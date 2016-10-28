Иран хочет поставлять в Украину морепродукты, ветеринарные препараты и кормовые добавки

Иран заинтересован поставлять на украинский рынок морепродукты, в частности креветки, ветеринарные препараты и кормовые добавки, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на директора Департамента по вопросам специальных организаций, общественных связей и международных вопросов Организации ветеринарной медицины Ирана Хасана Эхтиярзаде.

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«Состоялась рабочая встреча специалистов Госпродпотребслужбы с представителями компетентного органа Исламской Республики Иран... По словам директора Департамента по вопросам специальных организаций, общественных связей и международных вопросов Организации ветеринарной медицины Ирана Хасана Ехтиярзаде, его страна заинтересована в налаживании экспорта в Украину морепродуктов, в частности, креветок, а также ветеринарных препаратов и кормовых добавок», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что украинская сторона в свою очередь заинтересована поставлять на иранский рынок продукцию животного происхождения и корма. В настоящее время наша страна уже экспортирует в Иран фуражную кукурузу.

Согласно сообщению, по итогам встречи иранская сторона предложила украинским коллегам рассмотреть вопрос о заключении двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году планирует возобновить сотрудничество с Исламской Республикой Иран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах после 11-летнего перерыва. В конце марта Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфаред высказал заинтересованность в поставках украинской агропродукции. Также Иран готов предложить Украине альтернативу в поставах углеводородов и совместное использование новых транспортных коридоров на востоке.